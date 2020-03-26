بريطانيا تسجل 115 حالة وفاة في يوم واحد.. والحصيلة 578

سجلت بريطانيا للمرة الأولى أكثر من مئة حالة وفاة في 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجد الخميس، مع وفاة 115 شخصا أصيبوا بالفيروس.

موضوع يهمك أعلنت فرنسا الخميس وفاة 365 شخصا بينهم فتاة تبلغ 16 عاما جراء فيروس كورونا المستجد في الساعات ال24 الأخيرة، وهي أعلى... فرنسا.. وفاة 365 حالة جديدة بكورونا بينهم مراهقة فيروس كورونا

وأورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "مع حلول الساعة الخامسة مساء (17,00 ت غ)، توفي 578 شخصاً في المملكة المتحدة كانت قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)"، بعد أن كان قد بلغ عدد الوفيات 463 الأربعاء.

وتم تأكيد ما مجموعه 11,658 إصابة في بريطانيا، بزيادة ألفي حالة يوميا.

ويتركز تفشي الفيروس في لندن، حيث حذر مسؤول في الجهاز الصحي الوطني (أن أتش أس) الخميس من أن مستشفيات العاصمة تعج بالمصابين بمرض "كوفيد-19". وقال الرئيس التنفيذي لمزودي الجهاز الصحي الوطني كريس هوبسون لإذاعة "بي بي سي" إن المستشفيات في العاصمة البريطانية شهدت "انفجارا في طلبات إدخال (...) مرضى يعانون من حالات صحية خطيرة"، مشبها ذلك ب"تسونامي مستمر"، مع توقعات بارتفاع الأعداد في الاسبوعين المقبلين.