فيتنام تنجح بكبح فيروس كورونا عبر هذه السياسة

أرسلت فيتنام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى معسكرات للحجر الصحي مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين من الخارج هرباً من وباء فيروس كورونا المنتشر في أوروبا والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن فيتنام واحدة من أفقر دول جنوب شرق آسيا، فقد ضمنت جهودها لمكافحة الفيروس، التي حظيت بالإشادة في الداخل، تقليل عدد الإصابات بها مقارنة بالعديد من دول الجوار.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه بحلول اليوم الخميس، بلغ عدد الذين تم عزلهم في المراكز التي يديرها الجيش 44955، بانخفاض نحو 15% عن أرقام يوم الاثنين، مع انتهاء الحجر الصحي لكثيرين ممن عادوا إلى الوطن في بدايات مارس/آذار الماضي.

وقال مسؤول طبي في مطار نوي باي في هانوي لوكالة "رويترز": "يخضع جميع الركاب لفحص سريع".

وأضاف: "يتم نقل المصابين بأي أعراض إلى المستشفى وإرسال الباقي إلى معسكرات الحجر الصحي".

وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن هناك 148 إصابة فقط في البلاد ولم تحدث أي وفيات. ومعدل الإصابة في فيتنام أقل من أي دولة في المنطقة باستثناء ميانمار ولاوس حيث كانت الاختبارات محدودة للغاية.

وتظهر الأرقام الرسمية أن فيتنام فحصت أكثر من 30 ألف شخص.

كورونا برغر.. ابتكار فيتنامي لتحسين المعنويات

وفي ظل تفشي الوباء في العالم وعلى حدود فيتنام، يحاول طاهٍ في هانوي رفع الروح المعنوية في العاصمة الفيتنامية عن طريق بيع برغر أخضر على هيئة فيروس كورونا.

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ويقضي الطاهي هوانغ تونغ الآن الوقت مع فريقه وهم يشكلون عشرات من أقراص البرغر المخلوطة بالشاي الأخضر ثم يضيفون لها "تيجاناً" صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بصور ذلك الفيروس التاجي تحت المجهر.

ومن داخل مطعم "بيتزا هوم" في وسط هانوي يوقل تونغ: "نمزح بهذه الدعابة: إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله". ويضيف: "لا يصبح كورونا مخيفاً عندما تلتهم قطعاً من البرغر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء".

ويبيع المتجر نحو 50 قطعة برغر يومياً على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للغلق بسبب الفيروس.

وقال أحد الزبائن، ويدعى دانغ دين كوي (66 عاماً)، أثناء خروجه من المطعم بصحبة حفيده، إن البرغر الأخضر طريقة لرفع المعنويات.

وأضاف: "فيروس كورونا هذا شديد الخطورة، لكن إذا أكلنا قطعة برغر بنفس هيئته، سيبدو الأمر في أذهاننا كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل".