في زمن شحت فيه.. أكثر من 5000 كمامة في قبو كاتدرائية

عثر القائمون على كاتدرائية واشنطن، أمس الأربعاء، على آلاف من الأقنعة المخزنة في سردابها، وهي معدات طبية أصبحت نادرة في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت السلطات الدينية أنها عثرت على أكثر من 5000 قناع تم شراؤها قبل سنوات للكهنة قبل نسيانها في قبو الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي والتي تشرف على العاصمة الأميركية.

وقال المسؤولون عن الكاتدرائية في بيان: "تم شراء الأقنعة قبل أكثر من عقد، بعد تفشي أزمة صحية سابقة".

وأضافوا: "كان الغرض منها السماح لرجال الدين بتوفير الدعم الرعوي دون تعريض صحتهم للخطر".

وبعد التحقق منها، تم التبرع بحوالي 3000 قناع ما زال صالحاً للاستخدام لمستشفى جامعة "جورج تاون"، وقدم 1000 قناع آخر لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن.

وأوضحت الكاتدرائية أنها احتفظت بعدد قليل من الأقنعة للكهنة.