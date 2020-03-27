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الصين تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا.. وأول وفاة بفنزويلا

المصدر: دبي - العربية.نت، وكالات
من الصين (فرانس برس)
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سجلت الصين أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج. وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

من الصين (فرانس برس) من الصين (فرانس برس)



وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رصدت في إقليم شيجيانغ. ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمس إلى 3292.



أول وفاة بفنزويلا

أعلنت فنزويلا الخميس تسجيل أوّل وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أنّ المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين.

وكان المتوفى يعيش في ولاية أراغوا شمال فنزويلا، بحسب ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز. وبعد إدخاله مستشفى خاصا، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنّه كان مصابا بكوفيد-19. وأضافت رودريغيز أنّه حتّى الآن، تمّ تشخيص 107 إصابات بالفيروس في فنزويلا.

من فنزويلا (فرانس برس) من فنزويلا (فرانس برس)

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ في الدولة الأميركية اللاتينية.

كلمات دالّة

#فنزويلا, #الصين, #كورونا
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