كورونا.. إصابات جديدة بالمغرب وارتفاع المتعافين لـ285 بالإمارات والبحرين

تسجل دول عربية عدة يومياً إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعلن أخرى عن ارتفاع حالات التعافي منه.

الكويت.. 8 حالات تعافٍ جديدة

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، عبر حسابه في "تويتر"، عن شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وغرد الصباح قائلاً: "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع". فيما أفادت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن وزارة الصحة بتسجيل 72 حالة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 3 حالات جديدة، وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية إلى 55 حالة.

من جهتها، أعلنت الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع مجموع الحالات المسجلة إلى 225، منها 168 تتلقى العلاج الآن، و11 في العناية المركزة.

فلسطين.. 7 إصابات جديدة

من جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، 5 منها في قرية بدو شمال (غربي القدس)، إضافة لإصابتين في بيت لحم.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 91 حالة.

وتخضع قرية بدو للحجر الصحي الكامل، وقدأُخذت عينات من 100 شخص في القرية صباح اليوم. والحالات الجديدة في القرية لعدد من الأطفال، من بينهم طفلة عمرها عامان، وطفل عمره 10 سنوات، إلى جانب شباب في العشرينات ورجل خمسيني.

أما في بيت لحم وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، فأُخذت عينات لنحو 227 من العمال.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية سجّلت يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة في الستينات من عمرها من قرية بدو.

عُمان.. 22 إصابة جديدة

وكذلك في سلطنة عُمان، تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما أعلنته السلطات اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 131 حالة.

موضوع يهمك سجلت الولايات المتحدة الأميركية حصيلة قياسية بـ 354 وفاة و18 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد، فيما ارتفع عدد الإصابات في... حصيلة إصابات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز 100 ألف أميركا

وكتبت وزارة الصحة العمانية في حسابها على "تويتر": "تسجيل اثنتين وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين. عشر حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمانٍ مرتبطة بالسفر، وتخضع أربع حالات للتقصي الوبائي".

تونس.. إجمالي الإصابات يرتفع إلى 227

وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 227 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة من مجموع 282 تحليلاً تم إجراؤها لأشخاص مشتبه بإصابتهم.

البحرين.. 17 حالة تعافٍ جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 17 حالة من فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 227.

وأضافت أن "العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 459 شخصاً حتى اليوم"، وذلك بعد "خروج 47 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوص المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا".

وفي مساء اليوم أعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر عن تعافي 8 حالات من فيروس كورونا وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية إلى 235.

الجزائر.. 65 إصابة جديدة

وفي الجزائر، تم تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتستعين الجزائر بالخبرة الصينية في مواجهة كورونا، حسب ما أكده مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

من جهتها، أكدت وسائل إعلام جزائرية، توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 ولايات، هي باتنة وتيزي وزو وسطيف وقسنطينة والمدية ووهران وبومرداس والوادي وتيبازة.

الأردن.. حظر كامل على محافظة إربد

أما في الأردن فتم فرض حظر كامل على محافظة إربد، بينما يستمر وصول إمدادات الدواء والغذاء إلى مدينة إربد فيما أعلن عن تسجيل 23 حالة جديدة وخروج 16 حالة شفيت من مستشفى الأمير حمزة.

وفاة سابعة في لبنان

أفاد الموقع الرسمي للجيش اللبناني أن قيادة الجيش ستتخذ إجراءات لمنع التجول في الشوارع والطرقات بين السابعة مساء والخامسة صباحا فيما سيراقب مدى تقيد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال كما دعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات المتخذة.

يأتي ذلك فيما تم تسجيل 23 حالة إضافية، بحسب وزارة الصحة، ليصبح عدد المصابين 391 شخصاً.

وتم تسجيل حالة وفاة سابعة بفيروس كورونا لمريض في الثمانينات من العمر يعاني من أمراض مزمنة.

كما تم تمديد حظر الطيران في لبنان إلى 12 ابريل/نيسان.

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أنها "ستمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين الساعة 7 مساء والساعة 5 صباحا اعتبارا من اليوم"، مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

وأكدت قوى الأمن الداخلي "التشدد في مراقبة تقيد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة بغية الحد من تنقلاتهم".

العراق.. 4 وفيات جديدة

أعلنت وكالة الأنباء العراقية على تليجرام عن وزارة الصحة تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في العراق يرتفع إلى 458.

كما أعلنت الصحة العراقية عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 40 فيما 122 حالة تماثلت للشفاء بعد إصابتها بالفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت إدارة الصحة في النجف قد أعلنت تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا، إلا أن مصدرا عراقيا أكد لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث" تسجيل 20 إصابة كورونا جديدة في النجف.

كذلك، تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

وفي هذا السياق، اعتبرت خلية الأزمة لمكافحة كورونا التي تم تشكيلها في العراق أن "الأسبوعين المقبلين هما الأخطر في انتشار كورونا، ولابد من التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم".

أما قيادة عمليات بغداد، فأعلنت تكثيف إجراءات حظر التجول الوقائي في مدينة الصدر شرقي العاصمة، حيث ستعزز الأجهزة الأمنية قواتها المتواجدة داخل المدينة. ودعت القيادة الأهالي في مدينة الصدر إلى التعاون التام في تطبيق حظر التجول والحفاظ على سلامتهم.

رقم قياسي جديد في المغرب

في رقم قياسي جديد، أعلن المغرب تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. ففي حصيلة جديدة قدمتها وزارة الصحة المغربية، سجل المغرب أيضا رقما قياسيا جديدا في الوفيات خلال 24 ساعة بـ11 وفاة، وبهذا ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 21 حالة وفاة.

بينما سجل المغرب حالة شفاء واحدة جديدة فقط في الـ 24 ساعة الأخيرة. هذا وسجلت الإصابات المحلية بفيروس كورونا ارتفاعا غير مسبوق، لتصل نسبة إلى 57%، بينما حالات الإصابة الوافدة من خارج المغرب تراجعت إلى 43%.

ولا تزال 86% من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في وضع صحي من متوسط إلى مستقر، حسب ما كشفته وزارة الصحة المغربية. في حين وصل مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب إلى 333.