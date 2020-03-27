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العربية فيروس كورونا

الكويت: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا

المصدر: العربية.نت
من الكويت
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أعلن وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح، الجمعة، عبر حسابه في "تويتر" عن شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وغرد الصبح قائلا: "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع".

في مؤتمرها الصحافي اليومي الخميس، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجمل الإصابات إلى 208 حالات.

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#الدول_العربية_وكورونا, #كورونا, #فيروس_كورونا
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