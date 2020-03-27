الكويت: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا

تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع. — د. باسل حمود الصباح Dr.Basel Alsabah (@Drbaselalsabah) March 27, 2020

أعلن وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح، الجمعة، عبر حسابه في "تويتر" عن شفاء 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

وغرد الصبح قائلا: "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة. كتب الله السلامة للجميع".

في مؤتمرها الصحافي اليومي الخميس، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجمل الإصابات إلى 208 حالات.