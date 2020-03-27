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بعد إعلان جونسون إصابته بكورونا.. شاهد مستشاره يفر مهرولاً من مكتبه

المصدر: العربية.نت
دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة مسرعاً
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غادر دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون مقر رئاسة الحكومة مسرعاً بعد إعلان رئيس الحكومة البريطانية عن إصابته بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها بأقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك كذلك إصابته بكورونا وقام بعزل نفسه في المنزل. وكان جونسون قد التقى ملكة بريطانيا آخر مرة منذ حوالي 16 يوما.

وقال جونسون في مقطع فيديو: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة. وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية". وتضمنت أعراض جونسون ارتفاع درجة الحرارة وكحة مستمرة.

وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وتابع: "لا شك في أنه يمكنني الاستمرار، بفضل سحر التكنولوجيا الحديثة، في التواصل مع جميع فريقي الأفضل لقيادة الحرب الوطنية ضد فيروس كورونا".

من جهته، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء، إن جونسون (55 عاماًَ) عانى من أعراض طفيفة، أمس الخميس، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم.

وقال المتحدث: "تم إجراء فحص لرئيس الوزراء بشأن كورونا بناء على نصيحة شخصية من كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية كريس ويتي".

وأضاف المتحدث "أُجري الفحص في مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت بواسطة عاملين في خدمة الصحة الوطنية، وجاءت نتيجة الفحص إيجابية".

كلمات دالّة

#بريطانيا, #كورونا, #جونسون
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