رسالة بالدموع والألم للعالم من بريطانية حامل مصابة بكورونا

نشرت سيدة بريطانية حامل تدعى كارين مانرينج، (39 سنة) مقطع فيديو مؤلما وهي تبكي بالدموع وتكافح من أجل التقاط أنفاسها بعد إصابتها بفيروس كورونا القاتل.

وتوسلت للعالم من أجل اتباع قواعد وإجراءات الوقاية، حيث ظهرت كارين وهي مقيدة بالسرير تغطيها من كل اتجاه المعدات الطبية لإنقاذها، وحذرت غير المبالين بمخاطر كورونا من أنهم "قد يقتلون شخصاً" إذا قرروا مقابلة أصدقائهم أو الخروج للتنزه.

وقالت كارين من سريرها في المستشفى: "عمري 39 عاما وأنا حامل في الأسبوع الـ 26 تقريبًا، قيل لي للتو بأنني مصابة بـ Covid-19 وأنا مريضة منذ أسبوعين".

وأضافت: "أنا في المستشفى الآن منذ يوم السبت واليوم الأربعاء، أعاني من التهاب في الرئتين".