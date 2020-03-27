كورونا يفجّر قنبلة اجتماعية في مدن الغرب الكبرى

أكد رئيس "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، اليوم الجمعة، احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية بين الفقراء والمهمشين في المدن الكبرى في الغرب لافتقارهم إلى موارد الدخل وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم رصد أكثر من 80 ألف حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا منذ ظهور المرض هناك قبل أكثر قليلاً من شهر، وتوفي نحو 8215 شخصاً، وهو أكبر عدد من المتوفين في دولة واحدة.

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وقال فرانشيسكو روكا، وهو إيطالي يرأس "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، أكبر شبكة إغاثة في العالم، إنه إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية، سيتزايد خطر الانتحار بين الضعفاء والمعزولين في المدن الكبرى بسبب كورونا.

وقال روكا، في إفادة صحافية بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "يوجد كثير من الناس يعيشون مهمشين للغاية داخل ما يسمى "الثقب الأسود في المجتمع".. أخشى أنه في غضون أسابيع قليلة ستكون لدينا مشاكل اجتماعية في أصعب الأحياء في المدن الكبرى".

وأكد روكا، الذي تنشر منظمته التي تتحذ من جنيف مقراً لها متطوعين في الأماكن المتضررة بشدة من المرض كإسبانيا وفرنسا: "هذه قنبلة اجتماعية يمكن أن تنفجر في أي لحظة" حيث إن الفقراء والمهمشين "لا طريق أمامهم للحصول على دخل" بسبب شل الاقتصاد والحركة في معظم البلدان المتأثرة بجائحة كورونا.