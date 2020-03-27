كورونا يقتحم الكرملين.. الموظف لم يختلط بالرئيس الروسي

أعلن الكرملين عن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إدارة الرئاسة الروسية، مؤكدا أن عضو فريق العاملين المصاب لم يختلط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.

هذا ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مناشدته المواطنين الامتناع عن التنقل إلا للضرورة ومطالبته الناس بالبقاء في منازلهم في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، نقلا عن رويترز.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في روسيا حاجز الألف اليوم الجمعة، في ارتفاع كبير لليوم الثالث على التوالي.



وقال ميشوستين إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مشددة مضيفا أنه ينبغي تطبيق التدابير الصارمة في مناطق أخرى من البلاد.

وإلى ذلك، أعلنت قالت وكالة الفضاء الروسية اليوم الجمعة أنها ستضطر إلى تعديل برنامجها لعام 2020 بسبب توقف إنتاج الأقمار الصناعية في أوروبا جراء تفشي فيروس كورونا.



وأفادت الوكالة في بيان أن رئيسها ديمتري روجوزين سيعقد عدة اجتماعات لمناقشة التعديلات عبر دائرة تلفزيونية يومي الجمعة والسبت.