الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

رصد الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية على تويتر، الجمعة.

وقال وزير الصحة سعد جابر إن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة، الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة.

موضوع يهمك أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، عن تسجيل سابع وفاة بـ فيروس كورونا، بينما وصلت أعداد المصابين إلى 227، مع استمرار توّسع... كورونا يحصد المزيد بتونس..7وفيات والاصابات في ارتفاع فيروس كورونا

وأوضح جابر، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالات الجديدة توزعت على: حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الأميركية، وحالة قادمة من باكستان، وحالة مخالطة لأحد المرضى، و8 حالات مخالطين لسكان إحدى العمارات السكنية في عمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات لفحص باقي الموجودين.

فيما توزعت باقي الحالات على : شخص لبناني، و3 حالات مخالطين لأب قادم من السعودية وهم عائلته، و5 حالات من محافظة إربد، وحالتين يتم الاستقصاء عنهما.

وأعلن وزير الصحة أنه تم اليوم تخريج 16 مريضا من مستشفى الأمير حمزة بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.

