الأمم المتحدة تتبرع بنحو 250 ألف كمامة لنيويورك

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن التبرع بنحو 250 ألف كمامة واقية موجودة في منشآت تخزين تابعة للمنظمة، إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في نيويورك الأكثر تضررا بجائحة "كوفيد – 19".

وقال غوتيريس إن "هذه الكمامات، وهي فائض عن متطلبات الأمم المتحدة، سوف تمنح للعاملين في المجال الطبي في نيويورك الذين يعملون بشجاعة وإيثار وبلا كلل في إطار الاستجابة لتفشي كوفيد – 19، على أمل أن يلعبوا دورا في إنقاذ الأرواح".

وأضاف أن الأمم المتحدة وبعثة الولايات المتحدة تعملان مع مكتب العمدة بيل دي بلاسيو لضمان التسليم السريع للكمامات إلى منشآت طبية بأرجاء المدينة.

وتابع غوتيريس قائلا "بالنيابة عن مجتمع الأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي، نأمل بإخلاص أن يشكل هذا التبرع المتواضع فارقا".