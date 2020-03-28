الإمارات: 63 إصابة جديدة بكورونا وتمديد فترة التعقيم للسبت

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، السبت، عن تسجيل 63 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد في الدولة إلى 468 حالة.

وأعلنت، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، استكمال اليوم عمليات تعقيم الشوارع والمناطق، مشيرة إلى أن التزام المواطنين والمقيمين أنجح أيضا جهود عمليات التعقيم.

كما أعلنت تمديد فترة التعقيم من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا، وتمديد فترة التعقيم إلى يوم السبت المقبل، تزامنا مع إيقاف حركة النقل في فترات التعقيم من 8 مساء إلى 6 صباحا.

يأتي ذلك فيما نبهت الخارجية الإماراتية على المواطنين في الخارج تجنب الأماكن العامة.

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والجمعة، أوصت الوزارة و الهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون و تغطية الأنف و الفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

ونصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة و المجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.