إصابات جديدة بكورونا بليبيا والجزائر.. وقطر تسجل أول وفاة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، على تويتر عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، فضلا عن 28 حالة إصابة جديدة بالفيروس، والإجمالي يرتفع إلى 590 إصابة، فيما تم تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، ليرتفع العدد إلى 3 حالات، والحالتان تم التأكد منهما في مدينتي مصراته وطرابلس.

وسجلت الجزائر، السبت، 45 حالة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات جديدة، ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 454، وإجمالي الوفيات إلى 29 حالة.

وفي البحرين، أكدت وزارة الصحة البحرينية على تويتر، تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الحالات المتعافية في المملكة إلى 265.

كما أعلنت تونس، السبت، عن 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ولاية سوسة، و3 حالات جديدة بولاية الكاف، بحسب ما نقل موقع إذاعة موزاييك إف.إم التونسية.

وسجلت المغرب في آخر 24 ساعة، 3 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا فيما سجلت ارتفاع مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 359.

وأعلن التلفزيون الأردني على تويتر نقلا عن وزير الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 246 حالة.

وفيات العراق ارتفعت 42

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الصحة العراقية تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 10 حالات في النجف على الأقل، فضلا عن حالتي وفاة. ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، قالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة في العراق 506، وإجمالي الوفيات 42.

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء التام 131. كما تقرر تمديد حظر التجول في محافظة نينوى مع غلق كامل المنافذ حتى 11 إبريل/نيسان.

وفي تصريحات لاحقة، السبت، قال وزير الصحة العراقي جعفر علاوي إن حظر التجول قد يمدد إلى فترة إضافية اعتمادا على نسب الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة.

وفي وقت سابق السبت، أكدت الكويت شفاء 7 حالات من المصابين بالفيروس، وقال وزير الصحة د.باسل الصباح على "تويتر" إن عدد المتعافين بلغ 64 حالة.

وفاة مريض في لبنان

وصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء من فيروس كورونا المتجدد في لبنان بمستشفى رفيق الحريري في بيروت إلى 30 حالة.

وحول إصابات كورونا في لبنان، أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا، السبت: "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم أمس. كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8".

وشددت وزارة الصحة اللبنانية على "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن"، محذرة من أن "أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" لمواطنين.

وقالت على "تويتر" إن 8 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 5 حالات للتقصي الوبائي.

إصابات بالأراضي الفلسطينية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع عدد المصابين إلى 97 إصابة. ووضعت وزارة الصحة في قطاع غزة، صحفييِن اثنين في الحجر الصحي لإعدادهم مقابلات من داخل المستشفى الميداني برفح جنوب قطاع غزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا.

حالات إصابة بالسودان وموريتانيا

وفي السودان، كانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل حالتي إصابة إضافيتين بفيروس كورونا، الجمعة. المريضان رجلان سودانيان قدما إلى الخرطوم من دولتين أجنبية وعربية خلال الأسبوع الماضي، بهذا يرتفع عدد المصابين في السودان إلى 5، بينهم حالة وفاة واحدة.

كما أعلنت موريتانيا، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، الأولى منهما زوجة مصاب سابق، والثانية لدى رجل في مدينة كيهيدي عاد قبل 9 أيام من السنغال.