رسالة حزينة لعريس إربد من الحجر الصحي للشعب الأردني

طالب عريس إربد، الذي تسبب حفل زفافه بوقوع إصابات بفيروس كورونا المستجد، من جميع من حضروا الحفل بعزل أنفسهم في المنازل ومراجعة المستشفيات.

وقدم العريس من داخل العزل الصحي في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد، اعتذاراً للجميع، واستسمح كل الأردنيين حتى من يوجهون له اللوم، ويرون أنه السبب فيما حصل رغم أن المرض ينتشر في كل العالم.

وأضاف العريس في مداخلة على قناة "رؤيا" المحلية عن روايته لما حدث في 13 مارس الجاري "موعد حفل الرفاف": "أول شيء إن شاء الله يشافي كل الأردنيين، وأي مصاب، وما يضر حدا"، مشيراً إلى أن العرس الذي حضره 400 شخص كان مقرراً منذ شهرين، وقبل ذلك التاريخ "13 الجاري" كانت الإجراءات عادية، ولم يكن هناك منع للتجول "ولو كان هناك ما يمنع إقامة العرس لكنا أوقفناه، حتى الذين أتوا من الخارج أتوا عن طريق المطار، وتمت لهم فحوصات، وكانت أمورهم تمام".

وتابع العريس: "أهم رسالة أوجهها بغض النظر عما حصل: حمد الله على سلامة الكل، والكل يطلع بخير وسلامة من هذا المرض، وأهم شيء كل اللي حضروا العرس يظلوا متفائلين، وأمورهم تمام، فأغلب الناس مش متصابين، حتى أهلي"، لافتاً إلى أنه ضمن سبعة مصابين فقط في المستشفى.

وحول المدعوين للعرس من خارج الأردن وسبب العدوى، أشار إلى أنه غير واضح، وكان بالفعل هناك حضور من خارج البلاد، ولكن لم تكن لديهم أي أعراض ظاهرة. وأكمل: "أستسمح كل الأردنيين عن كل اللي صار. ورسالتي الأخيرة لكل من شارك في العرس أن يحاول أن يعزل نفسه"، لافتاً إلى أنه متواجد حالياً في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد، وبانتظار النتيجة الثانية، منوهاً بأن "الزوجة غير مصابة" رغم أنها مخالطة مباشرة له.

كما قال العريس على صفحته عبر "فيسبوك": أنا العريس المصاب.. بداية الله لا يحط حدا بمكاني ولا يبلي حد. أهلي إخواني وزوجتي ما حدا مصاب بس بالحجر بالبيت بتمنى الكل يكون ببيته كل من شارك بالعرس، وإذا ظهرت الأعراض يراجع المستشفى بأقرب وقت"، واعتبر العريس في منشوره أن ما حصل قدر وليس "خطأ منه".