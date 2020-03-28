شاهد.. مقيمون يرددون نشيد الإمارات للتضامن مع حملة كورونا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات والوطن العربي ترديد بعض المقيمين الأجانب النشيد الوطني لدولة الإمارات،‬ وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني تحية منهم للكوادر العاملة على تعقيم الشوارع والمرافق العامة.

كما تداول مغردون صوراً ومقاطع مصورة لخلو الشوارع من السيارت والمارة في مختلف أنحاء الدولة، أثناء فترة التعقيم الوطني الذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة الصحة الإماراتية ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي بدأ يوم الخميس من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً من يوم الأحد.

والتزم المواطنون والمقيمون في كافة أنحاء الإمارات بتعليمات البقاء في المنازل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء الخميس، حيث ظهرت الشوارع خالية من السيارت.