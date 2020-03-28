كورونا يحصد المزيد بتونس..7 وفيات والإصابات في ارتفاع

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، عن تسجيل سابع وفاة بـ فيروس كورونا، بينما وصلت أعداد المصابين إلى 227، مع استمرار توسع نطاق انتشار هذا الفيروس في البلاد، رغم صرامة الإجراءات الوقائية المتخذة.

وسجلت حالة الوفاة السابعة بمستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس جنوب شرق تونس وهي لمصاب يبلغ من العمر 39 سنة، وتعد أول حالة وفاة لشخص في مقتبل العمر، حيث كانت حالات الوفيات المسجلة لأشخاص كبار في السن.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـفيروس... الصحة المصرية: 6 وفيات و41 إصابة جديدة بكورونا فيروس كورونا

وأحصت وزارة الصحة، الجمعة، 30 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 282 تحليلا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 227 يتوزعون على 20 ولاية، نصفهم في منطقة تونس الكبرى (112)، تليها منطقة الساحل (38)، ثم ولايات صفاقس وقبلي وبنزرت (11 إصابة لكل منهم)، بينما يتراوح عدد الإصابات في باقي الولايات من 1 إلى 6.

في الأثناء، يترقب أكثر من 9000 شخص في الحجر الصحي نتائج التحاليل المخبرية، وسط توقعات بارتفاع عدد الإصابات ووصولها إلى ذروتها في الأسبوع المقبل، رغم الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها السلطات في محاولة للحد من انتشار الفيروس وارتفاع عدد المصابين به.

وجدّدت الوزارة دعوتها كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام والتقيد بقواعد النظافة والسلامة الصحية، لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" وحماية الأمن الصحي للبلاد.

ولجأت تونس منذ الأحد الماضي إلى فرض الحجر الصحي العام، لمواجهة انتشار هذا الفيروس على أراضيها، كما أغلقت حدودها الجويّة والبريّة والبحرية، باستثناء الرحلات التجارية البحرية، إلى جانب منع التجمعات والأسواق الأسبوعية وتأجيل التظاهرات الثقافية، واتخذّت إجراءات ردعية ضد كل المخالفين لهذه الإجراءات.