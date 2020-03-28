مصر: 40 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 وفيات السبت.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة، وخروج 5 حالات لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إن عدد إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 121 حالة حتى السبت، من أصل الـ161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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وأوضحت أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها.

وأشارت الصحة المصرية إلى وفاة 6 حالات، بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.