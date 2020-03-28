وفيات كورونا إيطاليا تتجاوز حاجز 10 آلاف

أكد مسؤول إيطالي، السبت، أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع 889 حالة ليصبح العدد الإجمالي حتى الآن 10023.

وبهذه الحصيلة من الوفيات تكون إيطاليا البلد الأكثر تأثّرا في العالم بالوباء. فيما بلغ عدد الإصابات 92 ألفا و472 حالة.

والجمعة، حصد فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، 919 حالة وفاة في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة.

ووفيات الجمعة هي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ تفشي الفيروس هناك في 21 فبراير/شباط.

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وقبل هذا العدد، كانت الحصيلة الأعلى خلال يوم في 21 مارس/ آذار عندما توفي 793 شخصا.

وفي وقت سابق، قال سيلفيو بروسافيرو، رئيس معهد الصحة في إيطاليا، الجمعة، في مؤتمر صحافي، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد.