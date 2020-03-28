إصابات كورونا تتجاوز 600 ألف عالميا ومعركة طويلة في الأفق

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 600 ألف شخص السبت، مع تزايد حالات جديدة بسرعة في أوروبا والولايات المتحدة، بينما يبذل المسؤولون جهودا في معركة طويلة ضد الوباء.

جاء ذلك الارتفاع القياسي بعد يومين فقط من انتقال العالم لنصف مليون إصابة، وفقًا لإحصاءات جامعة "جون هوبكنز"، والتي تظهر أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإبطاء انتشار الفيروس. وأظهرت الإحصاءات أن هناك أكثر من 602 ألف حالة، بينما يزيد عدد الوفيات عن أكثر من 27 ألفا.

في حين أن الولايات المتحدة تتصدر العالم الآن في عدد الإصابات المبلغ عنها-أكثر من 104000 حالة - تجاوزت 5 دول ما يقرب من 1700 حالة وفاة هي: إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا.

هذا وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 48,582، وأن 325 شخصاً توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6,294 حالة مقارنة باليوم السابق، في حين قفز عدد الوفيات بواقع 55 حالة.

إسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا

إسبانيا، من جهتها، أعلنت أن وفيات فيروس كورونا في البلاد زادت 832 حالة أثناء الليل لتصل إلى 5690، وذلك في أعلى معدل يومي لحالات الوفاة.

وفي بلجيكا، أعلن عن 1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 9134، فيما أعلن عن 64 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 353.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 235 ارتفاعا من 197 أمس الجمعة.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضا إلى 13213 من 12161 يوم الجمعة. ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.

أما في هولندا، فأعلنت السلطات الصحية عن 93 حالة وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات 9762.

الصين وكوريا الجنوبية

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني جميعها لوافدين من الخارج. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ حتى الآن 81,394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

يأتي هذا فيما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 9,478.

اليابان وتايلاند

وسجلت اليابان أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات.

وفي تايلاند، سجلت البلاد 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 و6 وفيات. وحالة الوفاة هي لمريض كان يعاني من بعض المضاعفات الصحية‭‭.

إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة

وأعلنت إندونيسيا 109 حالات إصابة جديدة بكورونا، والإجمالي يرتفع إلى 1155 حالة.

فيما سجلت ماليزيا 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2320.

كما سجلت سنغافورة 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 802.

المكسيك والبرازيل

من جانبها، قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 717 حالة إصابة بفيروس كورونا مقارنة مع 585 في اليوم السابق. وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة مع 8 في اليوم السابق.

وفي البرازيل، قالت وزارة العدل إن البرازيل ستمنع الأجانب غير المقيمين في البلاد من الدخول جوا، في إجراء يهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورنا. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 30 مارس ويستمر 30 يوما.

بنما وفيتنام

و أعلنت بنما عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 14. كما أكدت رصد 112 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة 786.

وفي فيتنام، أعلنت السبطات الصحية عن 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 174 حالة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

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هذا وأودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 24,663 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الجمعة عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وثبتت رسمياً إصابة أكثر من 53,9360 شخصا في 183 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. غير أن هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية للإصابات بالنظر إلى أن عدداً كبيراً من الدول لا يجري الفحوص إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن بين هذه الإصابات، ثمة 112,200 إصابة سجّل شفاؤها.