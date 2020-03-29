السودان: سادس إصابة بكورونا وحظر التجول الثلاثاء

أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، الأحد، عن اكتشاف حالة سادسة لفيروس كورونا المستجد لرجل في العقد السادس قادم من دولة خليجية.

هذا وذكر وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن حظر التجول سيبدأ السادسة مساء - بدلا من الثامنة مساء - وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من الثلاثاء القادم.

والأربعاء الماضي، قررت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من 4 آلاف سجين في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت عضو مجلس السيادة، عائشة موسى، إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجيناً من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل.

يذكر أن السودان أعلن في 13 آذار/مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب. وفي 20 من ذات الشهر أعلن رصد حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.

وفرض مجلس الأمن والدفاع السوداني في 16 من الشهر الجاري حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا.