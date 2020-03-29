كورونا.. إصابات باليابان وكوريا الجنوبية ووفاة بتايلند

يواصل العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا. ففي اليابان، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد أن طوكيو سجلت 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن عدد الإصابات في اليابان قفز إلى أكثر من 1700 و55 وفاة حتى وقت مبكر اليوم الأحد، وذلك بخلاف الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.

وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج لغير الضرورة حتى 12 أبريل نيسان.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 105 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل السبت ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9583 شخصا.

وفي تايلند، قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بفيروس كوفيد-19 اليوم الأحد إن البلاد سجلت 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1388.

كما سجلت البلاد حالة وفاة أخرى ليرتفع إجمالي الوفيات إلى سبع حالات. وقال المتحدث إن أحدث حالة وفاة هي لمريض يبلغ من العمر 68 عاما حضر مباراة ملاكمة في بانكوك ارتبطت بسلسلة من الإصابات.

وفرضت السلطات إغلاقا في أقاليم باتاني ويالا وناراتيوات في الجنوب بينما طلبت السلطات في جزيرة بوكيت السياحية من الناس البقاء في منازلهم من الثامنة مساء حتى الثالثة صباحا في قيود جديدة على الحركة لكبح انتشار الفيروس.