إصابات بكورونا بالكويت وعمان والعراق.. وحالة وفاة بلبنان

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 255.

وأوضحت وزارة الصحة أن سبعا من الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر لبريطانيا وال13 الآخرين أصيبوا بسبب مخالطتهم لإحدى الحالات.

حالات شفاء

وفي وقت سابق، اعلن وزير الصحة باسل الصباح شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا، وارتفاع عدد إجمالي الحالات المتعافية إلى 67.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت أمس السبت تسجيل عشر إصابات جديدة بكورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد الحالات المصابة المسجلة في البلاد إلى 235 حالة.

إصابات ووفيات بلبنان والعراق

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 167 حالة. وأضافت الوزارة أن 23 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

وإلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 حالة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 438. وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 10.

وفب العراق، اعلنت وزارة الصحة تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 547. وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 42.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، إلى 450 حالة. فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1624 حالة. وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 12 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في اسرائيل، بسبب ڤيروس كورونا إلى ١٥، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3865 من بينهم 66 في حال حرجة.