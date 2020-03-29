كورونا..حصيلة الإصابات والوفيات في صعود بالمغرب وتونس

يستمر فيروس كورونا بالتفشّي والتوّسع في تونس والمغرب، رغم الإجراءات المتخذة للحد من انتشاره وحماية المواطنين.

والسبت، سجلت تونس والمغرب إصابات جديدة، حيث ارتفعت الحصيلة في تونس إلى 278 بعد تسجيل 51 إصابة جديدة من مجموع 724 تحليل مخبري خلال 24 ساعة الماضية وفي المغرب إلى 390 بعد تسجيل 31 إصابة.

وقتل هذا الفيروس 33 شخصا في هذين البلدين، موزعة على 8 حالات وفاة في تونس و 25 في المغرب، وسط توّقعات بارتفاع هذه الحصيلة خلال الأيام القادمة.

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وفي هذا السياق، قال المدير العام للرعاية الصحيّة بوزارة الصحّة التونسيّة شكري بن حمودة، أنّ هذا "الأمر يبعث على القلق"، ومرجّحا أن يشهد العدد ارتفاعا أكبر خلال الأيام المقبلة، حال عدم التزام المواطنين بالحجر الصحّي.

وتستمر تونس والمغرب في تطبيق الحجر الصحي وحظر الجولان وإغلاق حدودها البريّة والجويّة، بهدف محاصرة تفشي فيروس "كورونا"، عبر سلسلة من الإجراءات الوقائية الإلزامية، من بينها تقييد الحركة في الشوارع إلى أجل غير مسمّى.