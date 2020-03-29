30 ألف وفاة بكورونا عالميا ثلثاها بأوروبا

أودى انتشار فيروس كورونا بوفاة أكثر من 30 ألف شخص حول العالم، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى معطيات رسمية السبت.

وسجلت 30003 حالات وفاة على الأقل، أكثر من ثلثيها في أوروبا (21334). وإيطاليا هي أكثر الدول تضرراً من كوفيد - 19 (10023 وفاة) تليها إسبانيا (5690) والصين (3295) التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى، وسجلت رسميا 640.778 إصابة على الأقل حول العالم منذ ديسمبر (كانون الأول).

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وتعيش أوروبا والولايات المتحدة أوقاتاً عصيبة في مواجهة جائحة كوفيد – 19، وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للمرض، فُرض على أكثر من 3 مليارات شخص البقاء في منازلهم طوعاً أو قسراً.

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 600 ألف شخص السبت، مع تزايد حالات جديدة بسرعة في أوروبا والولايات المتحدة، بينما يبذل المسؤولون جهودا في معركة طويلة ضد الوباء.

جاء ذلك الارتفاع القياسي بعد يومين فقط من انتقال العالم لنصف مليون إصابة، وفقًا لإحصاءات جامعة "جون هوبكنز"، والتي تظهر أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإبطاء انتشار الفيروس.