الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإماراتية فريدة الحوسني، الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، وشفاء 3 حالات جديدة، وبالتالي إجمالي من المتعافين هم 61 حالة وإجمالي الوفيات 5 حالات.

هذا وطالبت الحوسني، كل من يعاني من أمراض تنفسية مثل السعال والزكام والحرارة بوجوب ارتداء الكمامات، وغير ملزمة للأصحاء.

كما أكدت منع تبادل الكمامات بين الأشخاص.

موضوع يهمك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الاثنين، أن هناك 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال إن 16... 154 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. "الزموا البيوت" السعودية

وتحدثت عن تدشين الإمارات لمراكز متخصصة لإجراء فحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا من السيارة في العاصمة أبوظبي، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، وأشارت بأنه سيتم تدشين مراكز أخرى.

وبحسب المكتب الإعلامي للعاصمة الإماراتية، فإن المركز سيقوم بـ"توفير المسح الآمن خلال 5 دقائق من خلال أحدث أجهزة المسح، وكادر طبي مؤهل".

كما سيقدّم المركز خدماته إلى "حوالي 600 شخص يوميا" خلال 12 ساعة عمل. وتكون الأولوية في الفحص لمن لديهم أعراض مرضية وللمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

وقام ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، بافتتاح المركز. وقال الشيخ محمد في تغريدة إن المركز ضمن "التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس".