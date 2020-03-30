السودان يرجئ امتحانات الشهادة الرسمية بسبب كورونا

أعلنت الخرطوم الاثنين تأجيل امتحانات الشهادة الرسمية إلى موعد يحدد لاحقا في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويخوض هذه الامتحانات عادة عدد هائل من الطلاب للانتقال من المدارس الثانوية إلى الجامعات والمعاهد العليا، وكان من المقرر أن تبدأ في 12 نيسان/أبريل المقبل على أن تستمر أسبوعين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم "تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد لاحقا"، في ضوء التطورات المتصلة بانتشار كورونا.

وكان من المتوقع أن يخوض هذه الامتحانات نحو مليون طالب وفقا لإحصاءات رسمية عبر مراكز في مختلف أنحاء السودان وفي دول إفريقية وعربية.

وسجل السودان ست إصابات بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وعلقت الحكومة في الرابع عشر من آذار/مارس الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان فرض في السادس عشر من آذار/مارس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أعلى سلطة أمنية بالبلاد الاثنين الفائت، فرض حظر التجول في جميع المدن السودانية اعتبارا من الثلاثاء 24 آذار/مارس.