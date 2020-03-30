الصحة العالمية: لا نشجع على استخدام عقاقير معينة للوباء

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها لا تشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة، مشيرة إلى أنها تسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية سمحت باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لكورونا، لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا، يعلق عليهما الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، آمالاً كبيرة.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية"، الاثنين، أن كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعزل نفسه بعد تسجيل عوارض طفيفة... رغم فراره من الحكومة.. الفيروس يطارد مستشار جونسون العرب و العالم

كما وجهت الصحة العالمية شكرها لمركز الملك سلمان للمساهمة في مجهودات مكافحة الوباء بعشرة ملايين دولار.

وطالبت المنظمة الحكومات بدعم الفئات الضعيفة في مجتمعاتها، مشيرة إلى أن كورونا يعيق عمل الأنظمة الصحية حول العالم.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 25 ألف شخص في أوروبا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الاثنين.

وسجلت أوروبا، أكثر القارات تضرراً بالوباء، 25,037 وفاة (من بين 399,381 إصابة). والدولتان الأكثر تضررا هما إيطاليا (10,779 وفاة) وإسبانيا (7340)، وسجلتا معا حوالي ثلاثة أرباع عدد الوفيات في القارة.