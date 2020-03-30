العراق.. 83 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 9 حالات شفاء

أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة كما سجلت الوزارة 9 حالات شفاء تام من الفيروس.

وكان العراق قد أعلن ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، عن خلية الأزمة في محافظة كربلاء، الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.

هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحافياً وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".

فيما أعلنت شرطة كربلاء عن اعتقال 150 مخالفاً لقرار حظر التجول.

من جانبها، أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن "عدد الإصابات الكلي في المحافظة بلغ 99 إصابة وبواقع 16 حالة شفاء و4 حالات وفاة، فضلا عن مغادرة حالتين إلى بلدهما إيران".