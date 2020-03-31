الإمارات: 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 664.

كما سجّلت الإمارات حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6.

وتم التعرف على الإصابات الجديدة "من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزارة الصحة.

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وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من الجزائر ولبنان وباكستان وإيران والكويت وسويسرا وتركيا والفلبين وإيطاليا وفرنسا وأميركا، وشخصين من كل من مصر ونيبال، وثلاثة أشخاص من بريطانيا، وأربعة أشخاص من الإمارات، و31 شخصاً من الهند. وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

أما حالة الوفاة الجديدة فتعود لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 67 عاماً، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكري، مما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة.

وأهابت وزارة الصحة الإماراتية بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد على حماية الأفراد من الإصابة بالعدوى كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.