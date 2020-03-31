وفيات كورونا تسجل رقما قياسيا ببريطانيا.. وإنجلترا تعاني

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن تسجيل عدد قياسي من الوفيات بفيروس كورونا بلغ 381 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، أي ضعف العدد الذي سجلته خلال الـ24 ساعة التي سبقت.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر "لغاية الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت.غ)، توفي للأسف 1789 شخصاً من بين من تم إدخالهم إلى المستشفيات" للعلاج من الفيروس، أي بارتفاع عن 1408 وفيات، الاثنين.

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وسجل أعلى عدد وفيات سابق السبت مع 260 حالة، وانخفض هذا إلى 180، الاثنين.

وتأكدت إصابة نحو 25150 شخصاً بالفيروس حتى الآن في بريطانيا، ومن بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهي زيادة يومية بمعدل 3009 حالات.

وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية لإنجلترا وويلز الثلاثاء أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بنسبة 24%.

ارتفاع 29%

من جانبها، قالت هيئة الصحة الوطنية، الثلاثاء، إن عدد حالات الوفاة جراء تفشي فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة 29% إلى 1651 حالة مع وفاة شاب عمره 19 عاماً، لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية كامنة.

وأضافت أن "أعمار المرضى تراوحت بين 19 و98 عاماً، وكان كل المرضى تقريبا (الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و91 عاما) مصابين بمشكلات صحية كامنة باستثناء 28 مريضا".

كما قالت اسكتلندا إن 60 شخصا توفوا حتى الثلاثاء، فيما أعلنت ويلز أن 69 شخصا توفوا . وقالت أيرلندا الشمالية إن عدد الوفيات بها بلغ 28 شخصا.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش في 29 مارس آذار كان 1408 أشخاص ممن أثبت الاختبارات إصابتهم بكورونا توفوا في المملكة المتحدة.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون حذّر من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة إلى انتشار الوباء، قبل أن تبدأ مرحلة الانفراج.