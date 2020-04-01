ألمانيا تمدد إجراءات كورونا حتى 20 أبريل

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء الولايات الألمانية، الأربعاء، على تمديد العمل بالإجراءات الحالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى انتهاء عطلة عيد الفصح في 20 أبريل/نيسان.

وحثت ميركل الألمان على الامتناع عن الزيارات الخاصة، وخاصة العائلية، ودعتهم للالتزام بالإجراءات المعمول بها حتى في عيد الفصح.

وقالت ميركل إنه "من المبكر جدا التفكير برفع الإجراءات" الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في مواجهة وباء كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وتشمل الإجراءات الاحترازية المطبقة في ألمانيا منع تجمع أكثر من شخصين وإغلاق كل المحال غير الضرورية والمدارس.

وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصاً. وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع بواقع 4615 حالة مقارنة بيوم الاثنين، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة وفاة.‭‭ ‬‬

إلى ذلك، تستعد ألمانيا لتدشين تطبيق للهواتف الذكية في غضون أسابيع للمساعدة في تتبع تفشي الفيروس المستجد، وذلك بعد ظهور إجماع سياسي كبير على اعتماده دون انتهاك خصوصيات المواطنين.

واتفقت الأحزاب على أنه سيكون من المفيد والمقبول أن يجري تتبع "المصافحة" التي تتم عن كثب بين الهواتف الذكية من خلال البلوتوث.