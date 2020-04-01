السيسي يتابع مع حكومته جهود مكافحة كورونا وتوفير السلع

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع الخارجية، الري، ورئيس المخابرات العامة لمتابعة الموقف بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وناقش السيسي ما يتعلق بمواجهة كورونا من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق.

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وصرح السفير بسام راضي، أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

و تطرق الاجتماع كذلك إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة.

وكان السيسي قد طمأن المصريين على ما تحقق في مواجهة كورونا.

وقال على صفحته على تويتر أمس، إنه ومن خلال متابعته على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فإن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان. وأضاف أن هذا إن دل على شيء فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.

وناشد الرئيس المصري مواطنيه بالاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، كانت قد أعلنت أمسن أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء، بلغ 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.