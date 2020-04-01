كورونا.. ارتفاع عدد المتعافين والمصابين في الدول العربية

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت يزداد فيه أيضاً عدد المتعافين من المرض.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية على "تويتر" عن وزارة الصحة "تسجيل 54 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا".

إصابة واحدة جديدة في الإمارات

وأعلنت حكومة الإمارات عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وأوضحت أنه تم رصد وتسجيل إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات مساء اليوم الأربعاء في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

شفاء 7 حالات في الكويت

وأعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 7 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19)، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من فیروس كورونا، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 317 في الكويت. من هذه الإصابات، تتلقى 14 حالة الرعاية في العناية المركزة، منها 4 حالات حرجة و10 مستقرة.

210 إصابات في سلطنة عمان

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية على حسابها في موقع "تويتر" اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 210.

موضوع يهمك تعمل الإمارات من أجل توفير تكنولوجيا جديدة وخارقة تستطيع اكتشاف فيروس كورونا خلال 20 دقيقة فقط من إجراء الفحص، وهو ما... قريباً في الإمارات.. فحص كورونا في 20 دقيقة الخليج العربي

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل في وقت سابق حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في السلطنة، بينما تماثل 34 مصاباً للشفاء في عُمان.

37 وفاة و26 حالة تعافٍ في المغرب

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن حالتي شفاء من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 26 حالة.

كما سجل المغرب حالة وفاة واحدة جديدة بكورونا، ليصل عدد الوفيات إلى 37 حالة.

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب إلى 638 حالة.

يأتي ذلك فيما سجل في الأردن اليوم الأربعاء 4 إصابات جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 278 حالة كما أعلن عن شفاء 6 حالات ليصبح إجمالي المتعافين 36 حالة.

مصر.. إصابات في محافظة جديدة

وكذلك في مصر، اكتشفت السلطات 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة بني سويف جنوب البلاد، والتي ظلت حتى السبت الماضي من المحافظات الخالية من الإصابة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 710، ووفاة 5 حالات جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 46 حالة.

شفاء 9 في النجف

وفي العراق، نقلت وكالة الأنباء عن إدارة الصحة في النجف، إعلانها شفاء 9 من مصابي فيروس كورونا.

كذلك تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة إربيل.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن قيادة عمليات البصرة قررت عزل مناطق المحافظة عن بعضها بعضا كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تم إصدار الأوامر لجميع القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومنع التنقل بين المركز وبقية المناطق، وفرض حظر التجوال الوقائي بشكل إجباري على الجميع، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين".

فلسطين.. 18 حالة شفاء ووفاة

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 134 حالة في فلسطين، بينها 18 حالة شفاء وحالة وفاة.

من جهته، أعلن محافظ رام الله تقليص مدة الحركة في محافظة رام الله والبيرة لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً فقط ابتداءً من اليوم، على أن يسمح فقط للصيدليات أن تفتح أبوابها بعد هذا الموعد.

لبنان.. 16 إصابة جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 479.

السودان.. 112 حالة "اشتباه"

من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية إن مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا بلغت 112 حالة حتى أمس الثلاثاء بمراكز العزل في السودان.

وبحسب التقارير الوبائية للوزارة، سُجلت 7 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينها حالتا الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

ولفتت التقارير إلى متابعة 2833 شخصاً قدموا إلى السودان من "الدول الموبوءة وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير/كانون الأول، منتشرين في عدد من الولايات".

تونس.. 11 وفاة

وفي تونس، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 12 حالة، وعدد المصابين إلى 423 حالة مؤكدة في 22 محافظة.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية التونسية عن تأجيل العودة المدرسية بعد العطلة بكافة المؤسسات العمومية والخاصة إلى حين إشعار آخر.

الجزائر.. تمديد إغلاق المنشآت الرياضية

من جهتها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية تمديد غلق المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبانية والترفيهية، وتأجيل كل المنافسات الرياضية، وتأجيل كل النشاطات وتظاهرات الشباب والمهرجانات والمعارض والصالونات المحلية والوطنية.