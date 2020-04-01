اليابان تحارب كورونا بحظر دخول مواطني 73 دولة

أعلن رئيس الوزراء الياباني أن اليابان حظرت دخول مواطني 49 دولة أخرى إلى أراضيها، بينها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية و7 دول أخرى في جنوب شرق آسيا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الدول التي فرضت اليابان حظرا على دخول مواطنيها الأراضي اليابانية إلى 73 دولة.

وقال آبي إن الحكومة شددت قيود التأشيرات وستفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الزوار والعائدين من الأماكن التي وصفتها اليابان بأنها رحلات غير ضرورية.

واستدل آبي بالآراء التي قدمتها لجنة من الخبراء في اجتماع في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن الحالات الجديدة تتزايد بسرعة في اليابان، وأن نظامها الطبي يتعرض لضغوط متزايدة. وقد واجه دعوات لإعلان حالة الطوارئ، لكن حكومته تقوم بتقييم الوضع بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي.

وأعلنت طوكيو عن 65 حالة إصابة جديدة الأربعاء. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان حوالي 3000 إصابة، بينها 712 إصابة كانت على متن السفينة السياحية، إلى جانب 78 حالة وفاة.