عُمان تسجل أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطن عماني يبلغ من العمر اثنين وسبعين عاماً.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت عن تشخيص 13 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 192 حالة، وتماثل 34 حالة للشفاء.

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كانت سلطنة عمان، قررت إعفاء الموظفين الحكوميين، من الحضور إلى مقرات عملهم، ومباشرة أعمالهم عن بعد، ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، الثلاثاء، اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، بمقر الوزارة بالعاصمة مسقط.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة، نظرًا لازدياد عدد حالات الإصابة بالمرض، "إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية".

واستثنت من قرارها "الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف".

ودعت اللجنة رؤساء الوحدات الحكومية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسيّة بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض".

كما حثّت "مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحدّ الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسيّة وعدم تأثرها".

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد إصابات الفيروس 800 ألف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 39 ألفا، فيما تعافى نحو 173 ألفا.