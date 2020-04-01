بني سويف المصرية تنضم للائحة.. واكتشاف 10 إصابات بكورونا

اكتشفت السلطات المصرية 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة بني سويف جنوب البلاد، والتي ظلت حتى السبت الماضي من المحافظات الخالية من الإصابة.

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وكشف شهود عيان لـ"العربية. نت" أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين من مستشفى حميات بني سويف ومستشفى الصدر إلى مستشفى العزل في مدينة 15 مايو . ووثق مواطن يقيم أمام المستشفى فيديو لعملية نقل المصابين ونشره على صفحته على فيسبوك.

إصابة عائلة بأكملها

من جانب آخر ، أكد مسؤولون بالمحافظة لـ"العربية.نت" أن الحالات المصابة من قرى دموشيا ومنها 5 حالات، وهم ربة منزل وأسرتها وانتقلت إليهم الإصابة من ابنهم الأكبر الذي أصيب به قبل يوم وتم نقله لمستشفى العزل، إضافة لحالة واحدة من قرية قمبش، وحالة من قرية شريف باشا، وحالة من قرية بني بخيت، وحالتان من مدينة بني سويف.

وأشاروا إلى أن المصابين انتقلت إليهم العدوى من المخالطة بأشخاص سبق الإعلان عن إصابتهم، وتم نقلهم لمستشفى العزل.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 710، ووفاة 5 حالات جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 46 حالة.

إلى ذلك، كشفت الوزارة عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأكدت الصحة المصرية ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.