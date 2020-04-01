مؤسس فيسبوك ينشر فيديو مؤلماً عن كورونا ويدعو العالم لمشاهدته

نشر مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو، قال إنه يجب على كل شخص أن يشاهده، في إطار جهود العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب زوكربيرغ، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "نحن نصنع أفلاماً قصيرة عن حالة العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19)"، مضيفاً: "لا يجب أن تفوتك فرصة الحصول على شرف المشاركة والمؤازرة والمثابرة للعديد من الشعوب، التي أصبحت على قلب رجل واحد في هذه الأوقات، التي يواجه فيها العالم أزمة كورونا".

تابع: "نوجه الشكر لكل شخص قام بما يمكنه فعله من واجب المشاركة في دعم الآخرين"، مشيراً إلى الصفحة الخاصة بدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وأنه يمكن لكل شخص يحتاج إلى مساعدة أو يمكنه تقديمها، أن يزور هذه الصفحة.

ويظهر الفيديو لقطات من أماكن متفرقة حول العالم، تحولت إلى مدن أشباح بعدما تسبب انتشار الفيروس في هجر الناس للشوارع والأماكن العامة، تجنباً للإصابة ولدعم الجهود الدولية وجهود منظمة الصحة العالمية لمواجهة المرض.

ويشمل الفيديو لقطات ترصد حال بعض المرضى بعدما أصابهم فيروس كورونا المستجد، ويرصد أماكن كانت مركزا للمرح والسعادة، وقد تحولت إلى أماكن موحشة لا يوجد بها أي إنسان.