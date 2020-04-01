كورونا.. تسجيل 150حالة في الإمارات والإجمالي 814

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، 150حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي 814.

كما تم تسجيل حالتي وفاة في الإمارات، وبذلك يصل عدد الوفيات إلى 8.

وتعمل الإمارات من أجل توفير تكنولوجيا جديدة وخارقة تستطيع اكتشاف فيروس كورونا خلال 20 دقيقة فقط من إجراء الفحص، وهو ما يتوقع أن يُحدث قفزة كبيرة في مجال محاربة الوباء الذي ينتشر في العالم حالياً ويُشكل الرعب الأكبر لسكان الكرة الأرضية.

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وتشكل عملية الفحص والمدة اللازمة لاكتشاف الفيروس واحدة من التحديات الكبيرة أمام محاربته والتصدي له، حيث تحتاج الفحوص المخبرية لإثبات أو نفي الإصابة بالفيروس مدة تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة، أي أن الحصول على نتيجة الفحص تستغرق مدة تصل إلى يومين، فيما تعمل دولة الإمارات على تقليل هذه المدة إلى 20 دقيقة فقط.

وقالت جريدة "ذا ناشيونال" الناطقة بالانجليزية في أبوظبي، إن هذه التكنولوجيا الجديدة سوف تتوفر في دولة الإمارات قريباً، حيث يجري العمل على مدار الساعة من أجل تطويرها.

وقال الدكتور ستيفين ويبر، مدير المركز الوطني للانفلونزا في أبوظبي، إن القدرة على تسريع مئات الفحوص التي تجري لاستكشاف الفيروس سوف ترفع من فعالية مكافحته وتزيد من نسب اكتشاف الفيروس والتعامل معه بسرعة أكبر.

وأكد ويبر أن المعدات اللازمة لهذه التكنولوجيا والتي ستقلل مدة الانتظار من يومين الى 20 دقيقة سوف تصبح متوفرة في الإمارات خلال أسابيع، بحسب ما نقلت الصحيفة في تقريرها الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

وتقول الصحيفة إن مختبرات مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي تقوم باختبار أكثر من ألف عينة يومياً من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك في إطار الحرب الشرسة التي تخوضها دولة الإمارات من أجل مكافحة انتشار الفيروس.