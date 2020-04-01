إصابات كورونا تقترب من المليون وأميركا تستأثر بأغلبها

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو مليون إصابة، استأثرت الولايات المتحدة بغالبيتها حيث اقترب عددُ الإصابات فيها من مئتي ألف إصابة معظمُهم في مدينةِ نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر من 83 ألف حالة.

وأظهرت مشاهد من المدينة نقلَ العاملين في مستشفى لجثث ضحايا فيروس كورونا مستخدمين شاحنةً مبردة وعربات نقل بضائع وذلك لكثرةِ الضحايا.

موضوع يهمك سجّلت فرنسا 509 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ما يرفع عدد المتوفين جراء... أعلى حصيلة يومية بفرنسا.. 509 وفيات بكورونا في 24 ساعة فيروس كورونا

وقال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الأربعاء إن عدد إصابات كورونا سيصل قريباً لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "قلقون من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا".

فيما كشفت آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء، أن عدد الإصابات في العالم تجاوز 913 ألف حالة.

كما كشفت إحصائيات الساعات الأخيرة من الأربعاء عن تمدد سريع أيضا للفيروس في أميركا اللاتينية، حيث أُعلِن عن ارتفاع عدد الإصابات في أميركا اللاتينية لأكثر من 20 ألف حالة.

وشهدت الساعات الأخيرة أيضا ارتفاع عدد الإصابات في فرنسا إلى نحو 57 ألف حالة، كما تم تسجل نحو 5 آلاف إصابة في يوم واحد وأكثر من 500 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قفز بواقع 727 حالة إلى 13155، وهو ما يمثل زيادة أقل قليلاً من تلك المسجلة الثلاثاء، وكذلك أدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس/آذار.

لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع الأربعاء بوتيرة أكبر من اليوم السابق، حيث زاد بواقع 4782 حالة مقارنة بزيادة قدرها 4053 إصابة أمس، ليقفز بذلك العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا إلى 110574، نقلا عن رويترز.

وعالميا، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 43,082 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسمية، الأربعاء عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وشُخصت رسمياً إصابة 865,970 شخصاً في 186 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس الصورة كاملة كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم نقلهم إلى المستشفى. ومن بين هذه الحالات، يُعتبر اليوم ما لا يقلّ عن 172,500 شخص متعافين في العالم.

وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، أكثر من ثلثيهم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بحسب تعداد جديد للوكالة بالاستناد لمصادر رسمية.

وإيطاليا التي سجّلت أول وفاة بكورونا المستجدّ على أراضيها في أواخر شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرراً من المرض.

أما الدول الأكثر تأثراً بالمرض بعد إيطاليا، هي إسبانيا مع 9053 وفاة من أصل 102,136 إصابة والولايات المتحدة التي سجّلت 4081 وفاة من أصل 189,633 إصابة وكذلك فرنسا التي أبلغت عن 3523 وفاة من أصل 52,128 إصابة.

هذا وأعلنت بريطانيا أن الإصابات بفيروس كورونا لديها تقترب من 30 ألفا، والوفيات 2352 حالة، فيما تم تسجيل 563 حالة وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة.

وفي سويسرا، سجلت البلاد أكثر من 17 ألف مصاب بالفيروس و378 حالة وفاة. وفي هولندا، تم تسجيل 149 وفاة و أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأربعاء، اكتشاف 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد يوم واحد من إعلانها عن إدراج الحالات اللاعرضية (التي لم تظهر عليها أعراض) الآن في الإحصاء الرسمي، وهي تتخطى 40 ألف حالة.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة باستثناء حالة واحدة كانت قادمة من الخارج، في الوقت الذي أعلن فيه عن سبع وفيات جديدة بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون أول، 81,554 حالة إصابة مؤكدة و3312 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وفي ألمانيا، أظهرت إحصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 67,366 حالة، والوفيات إلى 732.

وأوضحت الإحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق، في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.

فيما سجل ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في بلجيكا الأربعاء إلى 828 حالة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

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وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.

وأضافت أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29، مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.

وفي تايلاند، قال متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 إنه تم تسجيل 120 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في البلاد وحالتي وفاة الأربعاء.فيما أعلن في إسرائيل عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 25 حالة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 1771 إصابة و12 حالة وفاة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الطبية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 2039 حالة مؤكدة وصفت حالة 10 منهم بالخطرة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 26 حالة حتى صباح الأربعاء الموافق 1 أبريل، بينما تماثل للشفاء 82 حالة.

ووفق الإحصاءات الحكومية فقد تم تسجيل 105 حالات جديدة في مختلف أقاليم البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.