كورونا يفتك بـ730 ألمانيا .. والصين تتخوف من إصابات بدون اعراض

بدأت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي لم تظهر عليها أعراض، وذلك في إطار جهود لتهدئة مخاوف المواطنين من أن يتسبب هؤلاء الأشخاص في انتشار الفيروس من دون علمهم بأنهم مصابون به.

وتمكنت الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، من السيطرة عليه وبدأت في تخفيف القيود على التنقل في أكثر

المناطق تضررا بالوباء.

لكن ثمة مخاوف من عودة آلاف الأشخاص إلى ممارسة حياتهم اليومية بعد انتهاء العزل دون معرفة أنهم يحملون الفيروس لأنه لم تظهر

عليهم أي أعراض ولم يخضعوا للفحص الطبي. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن وثائق غير رسمية إن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض أكثر من 40 ألف حالة.

وتقول لجنة الصحة الوطنية إن جميع الحالات المصابة بالفيروس ولم تظهر عليها الأعراض ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وسجلت الصين أكثر من 81 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 3305 حالة وفاة.

وفب ألمانيا، أظهرت إحصائيات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 67,366 حالة، والوفيات إلى 732.

وأوضحت الإحصائيات أن حالات الإصابة ارتفعت 5453 حالة عن اليوم السابق، في حين بلغ عدد الوفيات الجديدة 149 حالة.

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وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورنا بلغ 1215 حالة مقارنة مع 1094 في اليوم السابق.

وأضافت أيضا أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 29 مقارنة مع 28 حالة في اليوم السابق.

وفب إسرائيل، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 5591 من بينهم 97 في حال خطيرة و76 موصولون بأجهزة تنفس، و 105 في حال متوسطة والباقون إصابتهم طفيفة. أما عدد الوفيات فارتفع إلى 21 وعدد من تماثلوا للشفاء 223 .

