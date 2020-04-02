العالم يسجل مليون إصابة بكورونا ونصف البشرية بالعزل

كسر العالم حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، الخميس، فيما نصف الكوكب قيد إجراءات العزل، ولا تزال أميركا وأوروبا في سباق مكروه عنوانه " عدد الإصابات" بينما انضمت دول جديدة لإجراءات الحظر والعزل بينها روسيا، أما من فقدوا حياتهم جراء الفيروس فقد قاربوا الخمسين ألفا إما من مضاعفات الإصابة أو من عجز الأنظمة الصحية .

وأفاد إحصاء جامعة جونز هوبكنز بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 50200 الخميس مع تفشي الجائحة في الولايات المتحدة وأوروبا.

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وبلغ عدد الحالات المبلغ عنها بمرض كوفيد-19 مليون حالة. وأكثر الحالات في الولايات المتحدة تليها إيطاليا ثم إسبانيا.

يأتي ذلك فيما سجل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وهو ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي في العالم، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس يوم الخميس الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وفي إحصاء جديد، أعلنت فرنسا، الخميس، عن تسجيل 6399 حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد.

ومع ما لا يقل عن 508.271 إصابة، بما في ذلك 34.571 حالة وفاة، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضرراً من جائحة Covid-19. وتم تسجيل ما مجموعه 940.815 إصابة و47863 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر إيطاليا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا. ومع ذلك، فإن هذا العدد لا يعكس سوى جزء صغير من العدد الفعلي للإصابات، حيث تختبر العديد من البلدان الآن فقط تلك الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.

يأتي ذلك فيما سجلت بريطانيا 568 حالة وفاة جديدة في يوم واحد بسبب كورونا ليصل مجموع الوفيات فيها بسبب الفيروس إلى 2921 كما ارتفع عدد الإصابات لنحو 34 ألف حالة.

وأعلنت بلجيكا عن تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 15348 مصابًا. كما أعلنت عن وفاة 183 شخصاً بعد إصابتهم بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1111 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 10003 من 9053 الأربعاء، كما ارتفعت الإصابات بكورونا إلى 110238 من 102136.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الخميس ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872.





وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.

وفي روسيا، أعلن مركز إدارة أزمة كورونا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قفز إلى 3548 الخميس بتسجيل زيادة قياسية في يوم واحد بلغت 771 حالة.

وسُجلت الحالات في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليما لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابة. وأودى الفيروس بحياة 30 شخصا على مستوى البلاد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن طوكيو أكدت 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات تشهدها المدينة منذ بدء التفشي.

وأعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة الخميس تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل نيسان وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت تايلاند تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1875. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة كوفيد-19 إن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة.

وفي سنغافورة، سجلت الخميس رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة. والوفيات هي لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.

وفي بولندا، أعلنت الحكومة أن البلاد قد تشهدذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل/نيسان، من غير أن تستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.

وبحلول الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و 43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 9976. وتعافى 5828 من الفيروس في حين لا يزال 4148 يتلقون العلاج.