الإمارات: تجديد تعليق دخول حاملي الإقامات السارية

‏قررت دولة الإمارات تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين إضافية قابلة للتجديد بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

موضوع يهمك أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا يزال ساري... الإمارات: لا تغيير في تعليق الرحلات الجوية سياحة وسفر

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعوتها لجميع من لديهم إقامات سارية والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول.

وأضافت الهيئة في بيان الخميس، أنه تم السماح مؤقتا لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الإمارات والعودة إلى بلادهم على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويتوجب على المقيمين و الزائرين الراغبين في مغادرة الإمارات والعودة إلى بلادهم التنسيق مع سفارات دولهم بهذا الخصوص.

210 حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الخميس عن رصدها 210 حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1024 حالة . وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة .

كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.