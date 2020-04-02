ترجيح إصابة 1.7 مليون بريطاني بفيروس كورونا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن شبكة "الخدمات الطبية الوطنية" (NHS) في بريطانيا أن أكثر من 1.7 مليون شخص في البلاد يُرجح أن يكونوا مصابين حالياً بفيروس كورونا الذي ينتشر في العالم ويثير رعباً واسعاً.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "اندبندنت" البريطانية واطلعت عليه " العربية.نت " فإن الأرقام الجديدة الصادرة عن (NHS) تشير إلى أن 1.5 مليون شخص تم تشخيصهم إلكترونياً على أنهم مصابون محتملون بفيروس كورونا، حيث قام هؤلاء الأشخاص بتعبئة نموذج عبر الموقع الالكتروني ويتبين من الإفادة التي أدلوا بها والأعراض التي لديهم أنه من المحتمل أن يكونوا مصابين بالفيروس.

وإضافة إلى الـ1.5 مليون إصابة محتملة، فثمة 243 ألف شخص آخرين تم تشخيصهم هاتفياً من خلال أرقام الطوارئ العاملة في بريطانيا، وتم تسجيلهم على أنهم مصابون محتملون بالفيروس.

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لكن الخدمات الطبية البريطانية أكدت في الوقت ذاته أنه "ليس من الضروري أن تكون هذه التقييمات تعني بالضرورة إصابة هذا العدد من الأشخاص بالمرض، حيث من الممكن أن يكون الشخص ذاته قد تم تقييمه أكثر من مرة، أو أن الشخص ذاته استخدم الانترنت ثم عاود الاتصال هاتفياً بخطوط الطوارئ".

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام المرعبة في أعقاب بلاغ أصدرته الـ(NHS) التي هي بمثابة وزارة الصحة في بريطانيا، حيث يطلب البلاغ من كافة العيادات الطبية في بريطانيا إبقاء أبوابها مفتوحة والعمل خلال عطلة عيد الفصح (إيستر) والمقرر أن تبدأ بعد أيام، وذلك للمساعدة في التعامل مع الحالات المتزايدة من مرضى كورونا.

وتتوقع السلطات البريطانية أن يصل انتشار المرض إلى ذروته خلال الأسبوعين المقبلين، أي خلال عطلة عيد الفصح التي يحتفل خلال البريطانيون.

يشار إلى أن الحالات المؤكدة من إصابات كورونا بلغت حتى صباح اليوم الأول من أبريل الحالي 29 ألفاً و400 حالة في بريطانيا، فيما بلغ إجمالي الوفيات التي تم تسجيلها بسبب كورونا في بريطانيا 2352 شخصاً وذلك بعد أن ارتفعت وتيرة الوفيات بصورة حادة خلال اليومين الماضيين.