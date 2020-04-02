تركيا.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 18135 والوفيات إلى 356

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، ارتفاع عدد الإجمالي للوفيات بتركيا بسبب فيروس كورونا إلى 356 خلال 24 ساعة بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة التركية، في بيان اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 18135 بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.

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وكشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا عن تفشي فيروس كورونا في كافة المحافظات التركية، قائلا "نحن لم نظهر توزيع عدد الإصابات في جميع محافظاتنا حتى الآن، والسبب أن إيطاليا كانت قد فعلت الشيء نفسه، وتسبب ذلك في انتشار الفيروس من منطقة إلى كافة إيطاليا".

وأفاد إحصاء جامعة جونز هوبكنز بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز 50200 اليوم الخميس مع تفشي الجائحة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويقترب عدد الحالات المبلغ عنها بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد من مليون حالة. وأكثر الحالات في الولايات المتحدة تليها إيطاليا ثم إسبانيا.

يأتي ذلك فيما سجل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وهو ما يزيد عن نصف العدد الإجمالي في العالم، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس يوم الخميس الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

ومع ما لا يقل عن 508.271 إصابة، بما في ذلك 34.571 حالة وفاة، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضرراً من جائحة Covid-19. وتم تسجيل ما مجموعه 940.815 إصابة، و47863 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.