منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من كورونا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد يطال الصغار والشباب، وقد أودى بحياة ضحايا في صفوف الأطفال والمراهقين.

وقال المدير العام للمنظمة في منطقة أوروبا هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي أسبوعي إلكتروني من كوبنهاغن "الاعتقاد بأن "كوفيد-19 يصيب فقط المسنين" خاطئ كما تظهر الوقائع".

وشدد كلوغه على أن "العمر ليس عامل الخطر الوحيد للإصابة بشكل خطر".

وسجلت حالات حرجة لدى مراهقين وبالغين شباب، وقد احتاج الكثير منهم لعناية مركزة فيما توفي عدد منهم، على ما أشار المسؤول.

في أوروبا، كانت الضحية الأصغر طفلة في الثانية عشرة توفيت في بلجيكا. وقضى رضيع يبلغ ستة أسابيع بعدما أصابه الفيروس في الولايات المتحدة.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن 10 إلى 15% من الأشخاص دون سن الخمسين يعانون من إصابة معتدلة إلى خطرة.

إلا أن كلوغه قال إن "الأشخاص المسنين في صحة جيدة لا يواجهون خطرا كبيرا"، مشيرا إلى أن "أشخاصا فوق سن المئة أدخلوا المستشفى لإصابتهم بكوفيد-19 وتعافوا كليا".

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وتفيد منظمة الصحة العالمية في أوروبا، بتسجيل أكثر من 464859 إصابة رسمية بالفيروس، و30098 حالة وفاة في الدول الثلاث والخمسين التي تغطيها وتمتد من سواحل المحيط الأطلسي في القارة الأوروبية وصولا إلى ساحل روسيا المطل على المحيط الهادئ.

وأكد كلوغه أن احترام التعليمات الصحية ضروري "لكل الأعمار".