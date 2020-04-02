يوميات النجوم في الحجر الصحي.. الرجال في المطبخ

بعيدا عن مواقع التصوير ودور العرض السينمائية وشاشات التلفزيون، بات عدد كبير من نجوم الفن يقضون أوقاتهم في الحجر المنزلي تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

تلك الأوقات التي قرر النجوم كعادتهم أن يشاركوها جمهورهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ليرى الجميع اختلاف الهوايات التي يقوم بها البعض أثناء فترة الحجر المنزلي.

عدد كبير من الرجال قرروا أن يدخلوا إلى المطبخ، أبرزهم شريف منير الذي يداوم على نشر مقاطع فيديو تظهر مهاراته في تحضير الطعام، كما كان يشارك ابنته كاميليا موهبتها، ونشر مقطع فيديو لها وهي تقوم بدور الـ DJ في المنزل.

نفس الأمر قام به أحمد حلمي الذي نشر طريقة إعداد "سد الحنك" التي ظل يصنعها في المطبخ، بعيدا عن أنظار زوجته منى زكي، ولم تغب روحه الكوميدية أثناء الحديث، حيث طالب الجميع بإحضار سلة قمامة في النهاية من أجل وضع المنتج الذي سيخرج بداخلها.

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ومن جانبه وجه الفنان أحمد حاتم التحية لكل من يدخل إلى المطبخ من أجل تحضير الطعام، خاصة وأنه حاول الدخول إلى المطبخ ولكنه لم يتمكن من احتمال الأمر.

ياسمين رئيس وجهت الشكر إلى فيروس كورونا لأنه سمح لها بالقيام بالعديد من الأمور، مشيرة إلى كونها قضت يوما في تحضير الطعام واستذكار دورس ابنها، مطالبة الجميع بعدم سؤالها عن هويتها في ظل ما تقوم به

شيرين عبد الوهاب عادت إلى السوشيال ميديا مجددا بعد فترة طويلة من اعتزالها، بسبب أزمة كورونا المستجد وأعلنت لجمهورها عن مفاجأة جديدة مؤكدة أنها تحضر لأغنية جديدة وستقوم بنشرها فور الانتهاء من التوزيع الخاص بها.

فيما لم تعد شيرين رضا تحتمل الحجر الصحي، وهو ما دفعها لنشر مقطع فيديو من أحد أعمالها وهي تصرخ، مؤكدة أن هذا هو حالها بعد 15 يوما من الحجر المنزلي.

بينما تعاني ديانا حداد من آثار الحجر المنزلي بعدما ازداد وزنها بشكل ملحوظ، حيث نشرت صورتها قبل وبعد الحجر، مؤكدة أن هذا التغير يأتي رغم التزامها بتمارين رياضية تقوم بها.

ولم يعد يشعر الفنان كريم فهمي سوى بالملل، بعدما نشرة صورة له وهو مستلقي على فراشه في المنزل، معلقا على الصورة قائلا "ملل الانتظار في الكورونا".