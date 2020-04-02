إصابات جديدة بكورونا في شرق العالم العربي وغربه

سجلت بعض الدول العربية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تستمر حالات التعافي بالتصاعد أيضاً لكن بوتيرة أقل.

وأعلنت الحكومة الأردنية، مساء الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ الإجمالي 299 حالة.

وفي المغرب، تم تسجل 49 إصابة جديدة، وزاد الإجمالي 691 حالة. وذكرت وكالة المغرب العربي أن عدد الوفيات في المغرب بلغ 39، كما وصل عدد المتعافين إلى 29.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 14، وعدد المصابين 455، بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، الخميس.

وفي الجزائر، قفز عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 986 حالة، وكذلك عدد الوفيات إلى 63 حالة.

وإلى ذلك، زاد عدد الحالات المصابة في السودان إلى 8 حالات.

ومن ناحية أخرى، تقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق في إطار إجراءات تقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، نقلا عن وكالة أنباء النظام السوري (سانا) على تويتر.

البحرين.. 241 إصابة قادمة من إيران

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 353 حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، 241 منها قادمة من إيران.

وشكلت نسبة الحالات القادمة من إيران 68% من حالات الإصابة المؤكدة القادمة من الخارج، بينما توزعت الحالات الباقية على النحو التالي: 57 من بريطانيا، 12 من مصر، 8 من ألمانيا، 8 من العراق و27 من دول أخرى.

فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر في وقت لاحق، اليوم الخميس، عن تسجيل 66 حالة قائمة إضافية بفيروس كورونا تعود لعمال وافدين بمنطقة سلماباد كان قد تم وضعهم بالحجر الاحترازي أمس بعد وجود حالات قائمة بينهم، وكانوا قبل ذلك في الحجر الاحترازي بمقر سكنهم.

81 متعافياً في الكويت

وفي الكويت، تم الإعلان عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 81.

موضوع يهمك كسر العالم حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، الخميس، فيما نصف الكوكب قيد إجراءات العزل، ولا تزال أميركا وأوروبا في سباق... العالم يسجل مليون إصابة بكورونا ونصف البشرية بالعزل فيروس كورونا

وكتب وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح على حسابه في "تويتر": "تم بحمد الله شفاء مواطن واحد ليبلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء من فيروس كورونا المستجد 81 حاله. كتب الله السلامه للجميع".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 342، منها 15 في العناية المركزة.

21 إصابة جديدة في سلطنة عمان

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 231.

كما أكد وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 57.

وكانت السلطنة قد سجّلت حالة وفاة واحدة بكورونا.

واعتبر وزير الصحة العماني أن "وباء كورونا ما زال في مستوى تصاعدي، والأسرّة في أقسام العناية المركزة في مستشفيات السلطنة قد لا تكفي لاستيعاب الحالات إذا ما ارتفعت وتيرة تفشي الجائحة".

وأشار إلى العزل الصحي لولاية مطرح، شارحاً أنه "يأتي في إطار السعي للسيطرة على النقل المجتمعي". وأكد أنه "قد يتم إغلاق مناطق أخرى إذا ما أثبتت المؤشرات وجود بؤر جديدة".

فلسطين.. 21 إصابة جديدة

بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 155.

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة في رام الله، أن جميع الإصابات الجديدة لعمال يعملون في إسرائيل والمستوطنات ولمخالطين بهم.

لبنان.. 4 وفيات جديدة

وفي لبنان، تم تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16.

كما تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 494.

190 إصابة في كردستان

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية في إقليم كردستان العراق، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 190 في الإقليم.

كذلك، أعلنت وكالة الأنباء تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف.