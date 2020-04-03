بعد اعتذاره.. إيطاليا للأوروبي: كونوا أكثر وحدة وشجاعة

بعد اعتذار رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من روما عن التأخر في المساعدة لمواجهة فيروس كورونا، رد رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي، الجمعة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بأن يكون أكثر "وحدة وشجاعة وطموحاً" في مواجهة الوباء.

وكتب كونتي في صحيفة "لاريبوبليكا" التي نشرت الخميس مقالة فون دير لايين "أنه زمن إبداء المزيد من الطموح والوحدة والشجاعة".

وكانت فون دير لايين قدمت اعتذاراتها لإيطاليا في تلك المقالة، معترفة بأن "أوروبا تتحرك اليوم وتقف إلى جانب إيطاليا لكن الوضع لم يكن دائما كذلك".

وتابعت فون دير لاين "علينا أن نقر بأنه في بداية الأزمة حيال الحاجة لرد أوروبي مشترك لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية".

واختتمت رسالتها بمبادرات اتخذها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأكثر تضررا خصوصا إيطاليا.

قفزة نوعية

ورد كونتي "نحن مدعوون إلى القيام بقفزة نوعية تتيح أن نطلق على أنفسنا تسمية اتحاد سياسي واجتماعي وليس فقط اقتصاديا".

وقال إن "التضامن يجب أن يكون الحبر الذي نكتب فيه صفحة التاريخ هذه".

بعدما وصف مشروع "تخصيص ما يصل إلى مئة مليار يورو للدول الأكثر تضرراً بدءاً بإيطاليا للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل" الذي تطرقت إليه رئيسة المفوضية بأنه إيجابي، اعتبر كونتي أنه "يجب المضي أبعد" من هذا الرقم.

وتطرق مجددا إلى مسألة "سندات كورونا" التي يفضل أن يسميها "السندات الأوروبية للإنعاش والنهوض" اللازمة بحد قوله "لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لإعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي".

فرض يورو واحد

وكرر القول أنه من غير الوارد تقاسم الدين القديم للدول المعنية، إذ إن إيطاليا تحتل المرتبة الثانية بعد اليونان للدول الأكثر مديونية للاتحاد الأوروبي، "ولا حتى فرض دفع يورو واحد على مواطني بعض الدول للديون المستقبلية لدول أخرى".

وتابع كونتي أن مثل هذه الخطوات يجب أن تتيح في المقابل "استخدام قوة النار الفعلية للأوروبيين بالكامل" لإنشاء "برنامج مشترك وتقاسم الدعم وانعاش اقتصادنا وضمان مستقبل لائق لعائلاتنا وللشركات وللعمال ولكل أولادنا".

وخلص إلى القول "في مواجهة عاصفة مثل كوفيد-19 تؤثر علينا جميعا ، ليست هناك حاجة إلى سترة نجاة لإيطاليا ولكن لقارب نجاة أوروبي قوي يأخذ دولنا الموحدة إلى بر الأمان".

سندات أوروبية

من جهته اعتبر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس الذي كان يؤيد حتى الآن الالتزام باحترام ضوابط الموازنة الأوروبية بدقة، انفتاحه الجمعة إزاء فكرة إصدار سندات أوروبية والتي تثير ارتياب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مقدمها ألمانيا وهولندا.

وقال ردا على أسئلة صحيفة "لاريبوليكا" ما إذا كان يؤيد الاقتراح "المفوضية قالت بوضوح: نحن منفتحون على أي خيار ونحن بحاجة لرد واعد ومنسق وفعال لمواجهة الأزمة".

وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع الحكومة، ومستعدون لتسهيل هذا العمل".