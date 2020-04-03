ترمب خضع مجددا لاختبار كورونا وهذه نتيجته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية حول تداعيات فيروس كورونا إنه أجرى اختبار كورونا مرة أخرى وجاءت نتيجته سلبية.

وصرح ترمب للصفحيين أن إدارته ستتخذ كافة الخطوات الضرورية لتفادي خطر كورونا، وأن عمليات التجارب على لقاح لكورونا مستمرة، مشيرا إلى أن إدارته ستعمل أيضا على حماية الشركات الصغيرة من تداعيات الفيروس، كما ستعمل على خطة لدعم شركات الطيران الأميركية.

وأوضحت إدارة ترمب أنها ستقوم بتقديم دعم لـ 30 مليون شركة صغيرة، فيما لفت الرئيس إلى أنه وضع تعليمات جديدة لحماية كبار السن من خطر كورونا.

والتزم ترمب بتوفير أجهزة تنفس صناعي كافية للمستشفيات، منوها إلى أن هناك عدة شركات تعمل على ذلك.

وذكر الرئيس الأميركي أنه تم توفير أكثر من 4000 جهاز تنفس صناعي لنيويورك فقط ونحو 7600 جهاز لجميع الولايات، كما وفرت السلطات الأميركية ملايين الأقنعة الطبية لكل الولايات، مؤكدا أن هناك مصاعب اقتصادية في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي كورونا.

البيت الأبيض يعلن نتيجة اختبار ترمب

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الرئيس ترمب خضع الخميس لاختبار مرة أخرى لمعرفة إن كان أصيب بعدوى فيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية.

وذكر خطاب من شون كونلي طبيب ترمب أنه خضع للاختبار للمرة الثانية.

وخضع ترمب لذات الاختبار الشهر الماضي بعد أن التقى مسؤولا برازيليا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض.

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وقال كونلي في الخطاب الذي نشره البيت الأبيض إن ترمب تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة وقال "إنه بصحة جيدة دون أي أعراض".

وصار عدد من محيط الرئيس الأميركي قيد الحجر الصحي بعد احتكاكهم بمصابين بالفيروس.

وكان ترمب أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه "مستاء قليلا" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهماً بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدّد ترمب على أن السلطات الصينية "كان ينبغي أن تُعلمنا"، مكرراً عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدة.